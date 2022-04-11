Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kıpır kıpır! Yerinde duramayan Gülsim ortalığı salladı! Dekolteli paylaşımı olay oldu
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan kıpır kıpır! Berk Atan ile başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İlhan, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu. İki ayrı siyah elbiseyle kamera karşısına geçen İlhan, saçlarının yapıldığı anlara ait görüntüleri Instagram sayfasında yayınladı. Yerinde duramayan İlhan'ın neşeli halleri sosyal medyaya damga vururken derin göğüs dekolteli elbisesi dikkat çekti. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
11.04.2022 22:57 - Son Güncelleme: 11.04.2022 23:07
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ile başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de dikkat çeken Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla da bir dönem adından sıkça bahsettirdi.