Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Mavi gözleriyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında annesi ile çekilen fotoğraflarını art arda yayınladı. Ünlü oyuncunun mavi gözleriyle dikkat çeken annesi kısa sürede gündem oldu ve "Ablası sandım", "Gözleri yeter", "Gülsim güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyayı sallayan güzeller güzeli annesi...
18.02.2022 19:05 - Son Güncelleme: 18.02.2022 19:05
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, başrolünü Berk atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.