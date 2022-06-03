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Haberler Magazin Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan 'anlatsam ağlarsınız' dedi tek tek paylaştı! Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali sere serpe

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan 'anlatsam ağlarsınız' dedi tek tek paylaştı! Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali sere serpe

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan dekolteli minisiyle art arda paylaştı! Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, o kareleri art arda Instagram sayfasında yayınladı.Ünlü oyuncu, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

03.06.2022 15:01 - Son Güncelleme: 03.06.2022 15:01
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan ’anlatsam ağlarsınız’ dedi tek tek paylaştı! Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali sere serpe

Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan ’anlatsam ağlarsınız’ dedi tek tek paylaştı! Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali sere serpe

Yayınlanan son bölümde diziye veda eden ünlü oyuncu, hayranlarını üzmüş ve uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan ’anlatsam ağlarsınız’ dedi tek tek paylaştı! Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali sere serpe

Attığı her adımla adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan ’anlatsam ağlarsınız’ dedi tek tek paylaştı! Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali sere serpe

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İlhan, derin göğüs dekolteli çiçekli elbisesiyle verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan ’anlatsam ağlarsınız’ dedi tek tek paylaştı! Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali sere serpe

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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