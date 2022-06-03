Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan 'anlatsam ağlarsınız' dedi tek tek paylaştı! Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali sere serpe
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan dekolteli minisiyle art arda paylaştı! Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, o kareleri art arda Instagram sayfasında yayınladı.Ünlü oyuncu, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
03.06.2022 15:01 - Son Güncelleme: 03.06.2022 15:01
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.