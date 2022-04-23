Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan ablasını paylaştı! Güzelliğiyle görenlere parmak ısırttı “Abla demeye bin şahit ister”
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablasını paylaştı! Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. İlhan, Instagram hesabında ablasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve maaile çektirdikleri fotoğrafları yayınladı. Ünlü oyuncunun ablasını görenle ise hayran kalarak "Abla demeye bin şahit ister" yorumunda bulundu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli ablası...
23.04.2022 19:00 - Son Güncelleme: 23.04.2022 19:00
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsüm Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu.