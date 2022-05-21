Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali bir konuştu pir konuştu 'herkes filtreli herkes estetikli' Gönül Dağı Dilek...
Berk Atan ile başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Gönül Dağı dizisinden ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali İlhan önceki gün özel hayatından, kariyerine kadar hakkında pek çok merak edileni yanıtladı. İlhan'ın, 'estetik ve filtre' konusundaki sözleri ise çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ile başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Geçtiğimiz günlerde hakkında, Gönül Dağı'ndan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Gülsim Ali İlhan, özel hayatına dair soruları yanıtladı. Kaynak: Milliyet
- Modellik yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz?
Uzun boyluyum ve biraz kambur yürüdüğüm için babam bir ajansa yazdırmıştı, düzgün ve dik yürümeyi öğrenmem için. Sonra bir güzellik yarışmasına katılmam için teklif aldım. Birincilik beklentim yoktu, "İlk üçe girerim" diyordum. Kazandım ve birinci oldum. Arkasından bir sürü çekim, defile... Hayat benim için değişmişti ama asıl istediğim bu değildi.
- Asıl istediğiniz hep oyunculuk muydu?
Evet... Çocukluğumda video kasetler ve CD modaydı. Bir dükkan vardı, video kaset ve CD kiralayan... Her gün film alır, ailece izlerdik. Çoğunlukla yabancı filmler vardı ve TV'de İspanyol diziler yayınlıyordu. Türk dizileri yayınlanmaya başlayınca, seytettiğim her şeyden daha yakın gördüm. Bulgaristan'da doğup büyümüş olsak da, Türküz sonuçta. Dizileri bir oyun haline getirdik zamanla, ablamla izlediğimiz sahneleri canlandırıyorduk. Sonunda bir gün "Ben de ekranda, oyuncu olmak istiyorum" dedim. Öyle başladı maceram... Mesleğime büyük bir aşkla bağlıyım, sonuna kadar da bu aşkımın peşinde gitmek en büyük dileğim.