Gönül Dağı’ndan ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali bir konuştu pir konuştu ’herkes filtreli herkes estetikli’ Gönül Dağı Dilek...

- Asıl istediğiniz hep oyunculuk muydu?

Evet... Çocukluğumda video kasetler ve CD modaydı. Bir dükkan vardı, video kaset ve CD kiralayan... Her gün film alır, ailece izlerdik. Çoğunlukla yabancı filmler vardı ve TV'de İspanyol diziler yayınlıyordu. Türk dizileri yayınlanmaya başlayınca, seytettiğim her şeyden daha yakın gördüm. Bulgaristan'da doğup büyümüş olsak da, Türküz sonuçta. Dizileri bir oyun haline getirdik zamanla, ablamla izlediğimiz sahneleri canlandırıyorduk. Sonunda bir gün "Ben de ekranda, oyuncu olmak istiyorum" dedim. Öyle başladı maceram... Mesleğime büyük bir aşkla bağlıyım, sonuna kadar da bu aşkımın peşinde gitmek en büyük dileğim.