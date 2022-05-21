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Haberler Magazin Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali bir konuştu pir konuştu 'herkes filtreli herkes estetikli' Gönül Dağı Dilek...

Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali bir konuştu pir konuştu 'herkes filtreli herkes estetikli' Gönül Dağı Dilek...

Berk Atan ile başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Gönül Dağı dizisinden ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali İlhan önceki gün özel hayatından, kariyerine kadar hakkında pek çok merak edileni yanıtladı. İlhan'ın, 'estetik ve filtre' konusundaki sözleri ise çok konuşuldu.

21.05.2022 09:22 - Son Güncelleme: 21.05.2022 09:22
Gönül Dağı’ndan ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali bir konuştu pir konuştu ’herkes filtreli herkes estetikli’ Gönül Dağı Dilek...

Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ile başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Geçtiğimiz günlerde hakkında, Gönül Dağı'ndan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Gülsim Ali İlhan, özel hayatına dair soruları yanıtladı. Kaynak: Milliyet

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Gönül Dağı’ndan ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali bir konuştu pir konuştu ’herkes filtreli herkes estetikli’ Gönül Dağı Dilek...

- Bulgaristan Rusçuk'ta doğmuşsunuz. Orada nasıl bir hayatınız vardı?

Güzel, mutlu bir çocukluk yaşadım. Aile, komşu ve arkadaşlık ilişkilerimiz çok güçlüydü. Bulgaristan güzeli seçilince adım sadece Rusçuk'ta değil, tüm Bulgaristan'da bilinmeye başladı.

Gönül Dağı’ndan ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali bir konuştu pir konuştu ’herkes filtreli herkes estetikli’ Gönül Dağı Dilek...

- Modellik yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz?

Uzun boyluyum ve biraz kambur yürüdüğüm için babam bir ajansa yazdırmıştı, düzgün ve dik yürümeyi öğrenmem için. Sonra bir güzellik yarışmasına katılmam için teklif aldım. Birincilik beklentim yoktu, "İlk üçe girerim" diyordum. Kazandım ve birinci oldum. Arkasından bir sürü çekim, defile... Hayat benim için değişmişti ama asıl istediğim bu değildi.

Gönül Dağı’ndan ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali bir konuştu pir konuştu ’herkes filtreli herkes estetikli’ Gönül Dağı Dilek...

- Asıl istediğiniz hep oyunculuk muydu?

Evet... Çocukluğumda video kasetler ve CD modaydı. Bir dükkan vardı, video kaset ve CD kiralayan... Her gün film alır, ailece izlerdik. Çoğunlukla yabancı filmler vardı ve TV'de İspanyol diziler yayınlıyordu. Türk dizileri yayınlanmaya başlayınca, seytettiğim her şeyden daha yakın gördüm. Bulgaristan'da doğup büyümüş olsak da, Türküz sonuçta. Dizileri bir oyun haline getirdik zamanla, ablamla izlediğimiz sahneleri canlandırıyorduk. Sonunda bir gün "Ben de ekranda, oyuncu olmak istiyorum" dedim. Öyle başladı maceram... Mesleğime büyük bir aşkla bağlıyım, sonuna kadar da bu aşkımın peşinde gitmek en büyük dileğim.

Gönül Dağı’ndan ayrılacağı iddia edilen Gülsim Ali bir konuştu pir konuştu ’herkes filtreli herkes estetikli’ Gönül Dağı Dilek...

- Hayatınızın dönüm noktası nedir?

İlk ve en zor attığım adım, İstanbul'a gelmek. Beraberinde ilk oynadığım başrol, çok büyük bir sorumluluk hissi, bütün gözler üzerinde, müthiş bir duygu... Ve tabii hayatımı tamamen değiştiren, uluslararası bir başarı ve şöhret kazandıran 'Diriliş Ertuğrul'...

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