Gönül Dağı'dan ayrılacağı iddia edilen Hazal Çağlar kendini serin sulara bıraktı! Tekne pozlarıyla akıl alan Gönül Dağı'nın Asuman'ı...
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar sosyal medyada da adından epey söz ettiriyor. Çekimlerin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan Hazal Çağlar'ın tekne pozları sosyal medyayı salladı. Öte yandan Çağlar'ın Gönül Dağı'ndan ayrılacağı haberleri dilden dile dolaşmaya da başladı.
23.06.2022 12:56 - Son Güncelleme: 23.06.2022 12:56
İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu.
Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası dizide sular durulmuyor. Hazal Çağlar'ın 3. sezonda projeye veda edeceğinin iddia edilmesi herkesi şaşırttı.
Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'a hayat veren ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.