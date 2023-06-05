Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre hamile! Gecelerde yakalanmıştı, ikinci kez baba olacağı ortaya çıktı cinsiyeti...
Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre hamile! Gecelerde yakalanmıştı, Gökhan Töre'nin ikinci kez baba olacağı ortaya çıktı. Ankaragücü'nde top koşturan Gökhan Töre, mimar eşi Buket Töre ile 2020 yılında evlenmişti. Ünlü futbolcu bir yıl sonra da baba olmuştu. Adel isminde bir kız çocuğu olan çiftin ikinci bebeklerinin de kız olduğunu öğrenildi. İkinci bebeklerinin heyecanını yaşayan Töre çifti, kızlarını ağustos ayında kucaklarına alacak.
05.06.2023 10:28 - Son Güncelleme: 05.06.2023 10:32
Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre hamile! Gecelerde yakalanmıştı, ikinci kez baba olacağı ortaya çıktı.
2020 yılında Buket Töre ile nikah masasına oturan Gökhan Töre, geçtiğimiz günlerde İstanbul gecelerinde kameralara yakalanmıştı. Bir mekanda iki sarışınla eğlenen Töre, bir de kırmızı gül hediye edince ihanet iddiası gündeme gelmişti.
Ankaragücü'nün yıldız futbolcusu Gökhan Töre, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Mimar eşi Buket Töre ile 2020 yılında evlenen ünlü futbolcu, bir yıl sonra baba olmuştu.