Gökhan Töre’nin eşi Buket Töre hamile! Gecelerde yakalanmıştı, ikinci kez baba olacağı ortaya çıktı cinsiyeti...

2020 yılında Buket Töre ile nikah masasına oturan Gökhan Töre, geçtiğimiz günlerde İstanbul gecelerinde kameralara yakalanmıştı. Bir mekanda iki sarışınla eğlenen Töre, bir de kırmızı gül hediye edince ihanet iddiası gündeme gelmişti.