Gökhan Alkan ve Eda Ece arasında... Gerçeği öğrenen herkes şoke oldu!
Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki Gökhan Alkan'ın boy farkı merak konusu oldu. Aynı dizide rol alacak olan Eda Ece ve Gökhan Alkan'ın boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Gökhan Kalkan ve partneri Eda Ece'nin boyları...
02.03.2020 17:58
- Son Güncelleme: 02.03.2020 17:58
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