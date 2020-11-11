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Gökhan Alkan ile evleneceği konuşulan Nesrin Cavadzade'den yeni paylaşım! 'Okulun ilk günü 1989...'

Bakü'de dünyaya gelen ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye 11 yaşında gelen Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ile aşkını ilan ettikten sonra magazin gündeminin yakından takip ettiği isim olarak adını duyurmaya devam ediyor. Son olarak sevgilisi Gökhan Alkan'ın ailesi ile tanıştığı iddia edilen Nesrin Cavadzade, bu kez de çocukuk hali ile gündeme geldi. 38 yaşındaki Nesrin Cavadzade, çocukluk fotoğrafını, 'Okulun ilk günü 1989 Bakü' notuyla paylaştı

11.11.2020 14:01 - Son Güncelleme: 11.11.2020 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





