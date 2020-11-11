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Gökhan Alkan ile evleneceği konuşulan Nesrin Cavadzade'den yeni paylaşım! 'Okulun ilk günü 1989...'

Bakü'de dünyaya gelen ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye 11 yaşında gelen Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ile aşkını ilan ettikten sonra magazin gündeminin yakından takip ettiği isim olarak adını duyurmaya devam ediyor. Son olarak sevgilisi Gökhan Alkan'ın ailesi ile tanıştığı iddia edilen Nesrin Cavadzade, bu kez de çocukuk hali ile gündeme geldi. 38 yaşındaki Nesrin Cavadzade, çocukluk fotoğrafını, 'Okulun ilk günü 1989 Bakü' notuyla paylaştı

11.11.2020 14:01 - Son Güncelleme: 11.11.2020 14:20
Gökhan Alkan ile evleneceği konuşulan Nesrin Cavadzade'den yeni paylaşım! 'Okulun ilk günü 1989...'

Aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade, gündemde olmayı sevdi. 38 yaşındaki oyuncu bu kez de çocukluk hali ile gündeme geldi. Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

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Gökhan Alkan ile evleneceği konuşulan Nesrin Cavadzade'den yeni paylaşım! 'Okulun ilk günü 1989...'

Üniversiteden sonra ilk kez televizyonda başrol deneyimini gerçekleştiren Nesrin Cavadzade, Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 10 yaşındaki halini takipçilerinin beğenisine sunana Nesrin Cavadzade başta olmak üzere ünlülerin çocukluk hallerini görmeye hazır mısınız?

Gökhan Alkan ile evleneceği konuşulan Nesrin Cavadzade'den yeni paylaşım! 'Okulun ilk günü 1989...'

ACUN ILICALI

Gökhan Alkan ile evleneceği konuşulan Nesrin Cavadzade'den yeni paylaşım! 'Okulun ilk günü 1989...'
Gökhan Alkan ile evleneceği konuşulan Nesrin Cavadzade'den yeni paylaşım! 'Okulun ilk günü 1989...'
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