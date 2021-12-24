Gökberk Demirci’nin biricik aşkına bakın! Özge Yağız transparan üstüyle poz verdi beğeni rekoru kırdı! Sosyal medya yıkıldı
Gökberk Demirci'nin biricik aşkına bakın! Yemin'de canlandırdığı Reyhan karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Özge Yağız, aynı dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Gökberk Demirci ile sık sık gündem olmuştu. Mutlu birlikteliklerini evlilik kararı ile taçlandıran çiftten Özge Yağız şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, siyah transparan üstüyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok ayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, beğeni rekoru kırdı. İşte Özge Yağız'ın o paylaşımı...
Ünlü oyuncu Özge Yağız, Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Oyunculuğunun yanı sıra Yemin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Gökberk Demirci ile sık sık gündem olan Yağız, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Yağız, duru güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Ünlü oyuncu, siyah transparan üstüyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok ayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, beğeni rekoru kırdı.
Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımda Özge Yağız, takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.
Özge Yağız için "Çok güzel bu kadın", "Siyahların kraliçesi", "Tek kelimeyle harikasın", "Güzellik abidesi" yorumları yapıldı.