Gigi Hadid'den kimi zaman üstsüz kimi zaman bikinili olay pozlar! Kızı Khai'nin yüzünü sır gibi saklıyordu doğum sonrası bile fena Gigi...
Gigi Hadid kimi zaman üstsüz kimi zaman bikinili! Kızı Khai'yi dünyaya getirdikten sonra Gigi'den olay pozlar geldi. Gigi Hadid'in son halini gören dönüp bir daha baktı. Ünlü model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik'in birlikteliğinden dünyaya gelen kızları Khai, geçtiğimiz Eylül ayında dünyaya gözlerini açtı. Uzun bir süre kızı Khai'nin yüzünü gizleyen Gigi hem son haliyle hem de kızıyla gündem oldu. İşte şimdilerde hamilelik kilolarından kurtulmuş bir şekilde mankenliğe geri dönen Hadid...
10.05.2022 16:57 - Son Güncelleme: 10.05.2022 17:06
Gigi Hadid'den kimi zaman üstsüz kimi zaman bikinili olay pozlar! Kızı Khai'nin yüzünü sır gibi saklıyordu, doğum sonrası bile fena Gigi...
Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid kızını kucağın aldıktan sonra piyasaya fırtına gibi bir dönüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşına giren Amerikalı model yeni yaşında yeni anlaşmalar yaptı.
Bir bikini markasıyla anlaşan Bella Hadid'in ablası Gigi Hadid, Instagram'da paylaştığı karelerle dikkat çekti.