Alişan'ın izin vermediği iddia edilmişti! Zayıflayıp bir deri bir kemik kalan Buse Varol'dan flaş hamle! Hazırlıklar için düğmeye bastı

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol, uzun süredir setlerden uzak. Bir dönem eşi Alişan'ın izin vermediği iddia edilen Varol, son hazırlıkları tamamladı ve düğmeye bastı.