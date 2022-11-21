Gerçek hikayeyi anlatan dizi ile yıldızı parladı! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu meğer o dizide kocasıyla birlikte oynamış!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç meğer o dizide kocasıyla birlikte oynamış. Show TV'nin taze dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma reytingleri alt üst ediyor. Son dönemlerin en popüler dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti'nin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgi görüyor. İşte detaylar...