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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Havva Öztel’in otopark görüntüsü olay! Karın kaslı pozuna ilk hamle kızı Aleyna Tilki’den! “Yaş ilerledikçe...”

2 çocuk annesi Havva Öztel’in otopark görüntüsü olay! Karın kaslı pozuna ilk hamle kızı Aleyna Tilki’den! “Yaş ilerledikçe...”

Genç popçu Aleyna Tilki'nin sosyal medyada fenomen hale gelen annesi Havva Öztel, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Öztel, göbeğini açık bırakan üstüyle otoparkta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Karın kaslarıyla dikkat çeken Öztel, kısa sürede gündem olurken ilk hamle kızı Aleyna Tilki'den geldi. Öte yandan Havva Öztel'in paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. İşte Havva Öztel'in çok konuşulan o pozu...

20.11.2022 18:54 - Son Güncelleme: 20.11.2022 18:54
2 çocuk annesi Havva Öztel’in otopark görüntüsü olay! Karın kaslı pozuna ilk hamle kızı Aleyna Tilki’den! “Yaş ilerledikçe...”

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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2 çocuk annesi Havva Öztel’in otopark görüntüsü olay! Karın kaslı pozuna ilk hamle kızı Aleyna Tilki’den! “Yaş ilerledikçe...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2 çocuk annesi Havva Öztel’in otopark görüntüsü olay! Karın kaslı pozuna ilk hamle kızı Aleyna Tilki’den! “Yaş ilerledikçe...”

Göbek açık üstüyle kamera karşısına geçen ünlü isim, otoparkta verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Havva Öztel’in otopark görüntüsü olay! Karın kaslı pozuna ilk hamle kızı Aleyna Tilki’den! “Yaş ilerledikçe...”

Öztel, paylaşımının altına da şu notu düştü: "Yaş ilerledikçe; dingin bir kabulleniş başlıyor. Gelene, gidene, olana, yitene "olur böyle şeyler" deyip çay içiyorsun"

2 çocuk annesi Havva Öztel’in otopark görüntüsü olay! Karın kaslı pozuna ilk hamle kızı Aleyna Tilki’den! “Yaş ilerledikçe...”

Hem pozu hem notuyla dikkat çeken Havva Öztel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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