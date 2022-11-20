2 çocuk annesi Havva Öztel’in otopark görüntüsü olay! Karın kaslı pozuna ilk hamle kızı Aleyna Tilki’den! “Yaş ilerledikçe...”
Genç popçu Aleyna Tilki'nin sosyal medyada fenomen hale gelen annesi Havva Öztel, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Öztel, göbeğini açık bırakan üstüyle otoparkta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Karın kaslarıyla dikkat çeken Öztel, kısa sürede gündem olurken ilk hamle kızı Aleyna Tilki'den geldi. Öte yandan Havva Öztel'in paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. İşte Havva Öztel'in çok konuşulan o pozu...
20.11.2022 18:54 - Son Güncelleme: 20.11.2022 18:54
Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.