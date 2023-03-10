Gerard Pique'den Clara Chia'ya evlilik teklifi! "Onun kuklasıyım" demişti evlilik hamlesine tepki yağdı: "Shakira'ya darbe üstüne darbe"

"CLARA BÜYÜK BİR DÜĞÜN İSTEMİYOR"

Marca ve Hola gazetelerinde yer alan habere göre; gazeteci Mónica Vergara, ünlü çiftin olası düğünleriyle ilgili Barselona'da bir restoranda konuştuğunu aktardı. Vergara, ispanyolca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Pique ile Marti'nin konuşması iki saatten fazla sürdü ve ikili, buluşmaları boyunca dikkatle birbirlerini izledi. Sohbetleri sırasında ikisi de birbirlerine 'aşkım' diye hitap ettiler ve Pique, toplum içinde konuşmak zorunda kalmaktan duyduğu endişeyi paylaştı. Sonrasında evlilikten bahsetmek için bir fırsatları oldu. Her şeyden önce Clara'nın düğününün nasıl olmasını istediği hakkında konuştular. Clara büyük bir düğün istemiyor, çok samimi bir şey olmasını istiyor.