Gerard Pique'den Clara Chia'ya evlilik teklifi! "Onun kuklasıyım" demişti evlilik hamlesine tepki yağdı: "Shakira'ya darbe üstüne darbe"
Gerard Pique'den Clara Chia'ya evlilik teklifi! "Onun kuklasıyım" demişti evlilik hamlesine tepki yağdı, "Shakira'ya darbe üstüne darbe" , "Bu kadar mı çabuk" yorumları yağdı. 12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Pique'nin annesinin Shakira'ya uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkmış ve Pique tepkilerin odağında yer almıştı. İki oğlunun annesi olan ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatan Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile ilişkisi hakkında, "Ben onun kuklasıyım" demişti. Pique şimdi de yeni bir iddia ile gündemde. İddiaya göre ünlü isim yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile evlenecek.
SHAKİRA'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE!
Gerard Pique'den Clara Chia'ya evlilik teklifi! "Onun kuklasıyım" demişti evlilik hamlesine tepki yağdı.
"CLARA BÜYÜK BİR DÜĞÜN İSTEMİYOR"
Marca ve Hola gazetelerinde yer alan habere göre; gazeteci Mónica Vergara, ünlü çiftin olası düğünleriyle ilgili Barselona'da bir restoranda konuştuğunu aktardı. Vergara, ispanyolca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Pique ile Marti'nin konuşması iki saatten fazla sürdü ve ikili, buluşmaları boyunca dikkatle birbirlerini izledi. Sohbetleri sırasında ikisi de birbirlerine 'aşkım' diye hitap ettiler ve Pique, toplum içinde konuşmak zorunda kalmaktan duyduğu endişeyi paylaştı. Sonrasında evlilikten bahsetmek için bir fırsatları oldu. Her şeyden önce Clara'nın düğününün nasıl olmasını istediği hakkında konuştular. Clara büyük bir düğün istemiyor, çok samimi bir şey olmasını istiyor.
HANGİ KIYAFETİ GİYECEĞİNİ BİLE SEVGİLİSİ BELİRLİYORMUŞ
İspanyol yayıncı Ibai Llanos'un sunduğu programın konuğu olan Gerard Pique, uğruna, 10 yıllık sevgilisi Shakira'yı aldatıp terk ettiği sevgilisiyle ilişkisinin merak edilenlerini anlattı. Pique gerçekten ilginç itiraflarda bulundu. Anlattığına göre ünlü futbol yıldızının hangi kıyafeti giyeceğini bile genç sevgilisi seçiyor. İşte bu yüzden de Gerard Pique kendisini "bir kukla" olarak tanımladı.
Programın sunucusu Llanos, Pique'ye giyim tarzını belirlemek için moda dergilerini takıp edip etmediğini sordu. İşte bu soru üzerine Pique'nin şakayla karışık o tuhaf açıklaması geldi. Pique, genç sevgilisi Clara Chia ile birlikte alışveriş için mağazaya gittiklerini söyleyip "Gerçek şu ki, mağazaya gidiyoruz. Kıyafetleri benim için seçiyor ve satın alıyor" diye konuştu.
NELER YAŞANDI?
Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıllık büyük aşkı, 2010 Dünya Kupası'nda başladı. İspanya'nın kupayı kazandığı organizasyonda, resmi şarkıyı Shakira seslendirmişti. Gerard Pique ve Shakira arasındaki büyük aşk, 2010 Dünya Kupası'nda başladıktan sonra büyük ses getirdi.