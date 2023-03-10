Neslihan Atagül’ün Rus annesi ağızları açık bıraktı! “Annesi değil ikizi sanki” Kadir Doğulu’nun kayınvalidesini parmak ısırttı...
Eşi Kadir Doğulu ile başrolü üstlendiği Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran Neslihan Atagül, 1986 yapımı aynı adlı Yeşilçam filminin uyarlaması olan 'Aaahh Belinda'nın fragmanının yayınlanması üzerine gündem oldu. Başrolünü üstlendiği filmin yeni tanıtımıyla adından söz ettiren Atagül'ün hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Atagül'ün Rus annesini görünce ise hayran kaldı. İşte Neslihan Atagül'ün güzeller güzeli annesi...
10.03.2023 18:32 - Son Güncelleme: 10.03.2023 18:32
Başrolünü üstlendiği 'Aaahh Belinda'nın fragmanının yayınlanması üzerine gündeme gelen Neslihan Atagül'ün hayatı merak konusu oldu.