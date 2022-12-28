Georgina Rodriguez'in Ronaldo'ya hediyesi olay olmuştu! Ronaldo'dan tepkilere bomba yanıt geldi sosyal medya yıkıldı: "Hanımcılık kazanacak"
Georgina Rodriguez'in Ronaldo'ya hediyesi olay olmuştu! Ronaldo'dan tepkilere bomba yanıt geldi sosyal medya yıkıldı, "Hanımcılık kazanacak" , "Adam kral" yorumları havada uçuştu. Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'den gelen hediyeyle şaşkına döndü. Georgina Rodriguez Instagram'dan paylaştığı video ile kısa sürede gündem oldu. O anları gören sosyal medya kullanıcıları ise, "Adama kendi parasıyla sürpriz yapmış" yorumları yaptı. Ronaldo, gelen tepkilere bakın nasıl yanıt verdi.
"HANIMCILIK KAZANACAK"
Georgina Rodriguez'in Ronaldo'ya hediyesi olay olmuştu! Ronaldo'dan tepkilere bomba yanıt geldi sosyal medya yıkıldı.
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldıza yeni yıl hediyesi olarak lüks bir araba aldı.
Georgina Rodriguez'den sevgilisi Ronaldo'ya milyonluk yılbaşı hediyesi | VİDEO
Georgina Rodriguez'in aldığı hediyeye sosyal medyada, "Adama kendi parasıyla sürpriz yapmış" yorumları yapıldı. Ronaldo ise tepkilere, "Georgina'nın hediyesini bile yerden yere vurdular. İsterse 100 tane arabam olsun, aşık olduğum kadın 101. arabamı aldıysa artık en sevdiğim arabam odur" şeklinde yanıt vererek bu kez de, "Hanımcılık kazanacak" yorumlarına neden oldu.
200 MİLYON LİRA KAZANACAK
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen Cristiano Ronaldo'nun, senelik 200 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.