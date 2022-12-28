Georgina Rodriguez'in Ronaldo'ya hediyesi olay olmuştu! Ronaldo'dan tepkilere bomba yanıt geldi sosyal medya yıkıldı: "Hanımcılık kazanacak"

Georgina Rodriguez'in aldığı hediyeye sosyal medyada, "Adama kendi parasıyla sürpriz yapmış" yorumları yapıldı. Ronaldo ise tepkilere, "Georgina'nın hediyesini bile yerden yere vurdular. İsterse 100 tane arabam olsun, aşık olduğum kadın 101. arabamı aldıysa artık en sevdiğim arabam odur" şeklinde yanıt vererek bu kez de, "Hanımcılık kazanacak" yorumlarına neden oldu.