Genco Erkal öldü mü, neden öldü? Usta sanatçı Genco Erkal kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte kariyeri ve yaşamı...

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Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, X platformunda "Hoşça kalın" diye başlayan bir şiir yayınladı. Bu paylaşımın ardından "Genco Erkal öldü mü?" sorusu gündeme geldi. İşte, Genco Erkal'ın hayatı ve yaşamına dair merak edilenler...