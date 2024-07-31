Genco Erkal öldü mü, neden öldü? Usta sanatçı Genco Erkal kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte kariyeri ve yaşamı...

Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, X platformunda "Hoşça kalın" diye başlayan bir şiir yayınladı. Bu paylaşımın ardından "Genco Erkal öldü mü?" sorusu gündeme geldi. İşte, Genco Erkal'ın hayatı ve yaşamına dair merak edilenler...
GENCO ERKAL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan Bir süredir kan kanseri ile mücadele ediyordu.
Kansere yenik düşen Usta sanatçı sabaha karşı vefat etti. Genco Erkal, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu resmi hesabından sabaha karşı paylaşılan şiir de sevenlerini üzdü.
Paylaşımda şu şiir yer alıyordu:
"Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez... Tek hecesiz elveda."