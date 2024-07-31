Meğer Demet Evgar'ın görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü o şarkıcıya benzetildi sosyal medyada olay oldu! "Bu nasıl benzerlik!"

Bahar dizisi ile kariyerinde bir sıçrama daha yaşayan Demet Evgar, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Ancak son günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir konu, takipçilerini şaşkına çevirdi. Meğer Demet Evgar'ın görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü şarkıcıyla benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte Demet Evgar ve çok benzetilen görsel ikizi...