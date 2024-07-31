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Meğer Demet Evgar'ın görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü o şarkıcıya benzetildi sosyal medyada olay oldu! "Bu nasıl benzerlik!"

Bahar dizisi ile kariyerinde bir sıçrama daha yaşayan Demet Evgar, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Ancak son günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir konu, takipçilerini şaşkına çevirdi. Meğer Demet Evgar'ın görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü şarkıcıyla benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte Demet Evgar ve çok benzetilen görsel ikizi...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 00:57 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 00:57
Meğer Demet Evgar’ın görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü o şarkıcıya benzetildi sosyal medyada olay oldu! Bu nasıl benzerlik! 1

Bahar dizisi ile kariyerinde bir sıçrama daha yaşayan Demet Evgar, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Ancak son günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir konu, takipçilerini şaşkına çevirdi. Meğer Demet Evgar'ın görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü şarkıcıyla benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte Demet Evgar ve çok benzetilen görsel ikizi...

Meğer Demet Evgar’ın görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü o şarkıcıya benzetildi sosyal medyada olay oldu! Bu nasıl benzerlik! 2

Türkiye'nin önde gelen oyuncularından Demet Evgar, Bahar dizisi ile başarılı kariyerine bir yenisini daha ekledi.

Meğer Demet Evgar’ın görsel ikizi varmış! Dünyaca ünlü o şarkıcıya benzetildi sosyal medyada olay oldu! Bu nasıl benzerlik! 3

Dizisinin sezon finaline girmesiyle ufak bir mola veren Demet Evgar, bu sefer bambaşka bir olayla gündem oldu.

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