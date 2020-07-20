Gençliğim Eyvah'ın Zola'sı Burak Tozkoparan'ın babası Avni Tozkoparan'ı görenler şaştı! Tıpa tıp aynısı

14 Kasım 1992'de İstanbul'da doğan Burak Tozkoparan, Rizeli anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Gençliğim Eyvah'ın Zola'sı yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan'ın babası ile olan benzerliği görenleri şaşırttı. İşte başta Burak Tozkoparan olmak üzere ünlülerin babaları.