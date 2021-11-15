Genç sevgilisi ile böyle görüntülendi! Artık kameralardan kaçmıyorlar! Uğruna 18 yıllık eşini aldatmıştı! MasterChef’in ünlü jüri üyesi...

ALDATTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ!

2019 yılında eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığını itiraf eden Somer Sivrioğlu, sosyal medyada bir takipçisinin ''Eşinizi nasıl aldattığınızı anlattınız mı?'' sorusuna, ''Anlatmadım çünkü böyle bir şeyi merak edecek kadar ruh hastası olmayacağınızı düşündüm, yanılmışım pardon" şeklinde cevap vermişti.