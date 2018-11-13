Genç milyoner Jane Park ilan etti! Kendisini mutlu edecek kişiye servet verecek ancak bir şartı var!

SADIK KALAN 60 BİN POUND KAZANACAK!

Genç milyoner Jane Park'ın bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankada ki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını bu yüzden ilişkilerinin hemen bittiğini ve yalnız yaşamak zorunda kaldığını bu yüzden kendisini sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound vereceğini söyledi.