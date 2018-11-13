Genç milyoner Jane Park ilan etti! Kendisini mutlu edecek kişiye servet verecek ancak bir şartı var!

Jane Park, ilişkilerde mutsuz olduğunu ve kendisini mutlu edecek kişiye 60 bin pound (423 bin lira) ödeme yapacağını duyurdu. İngiltere'nin genç milyoneri Jane Park, 17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanmış ve televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı. İlişki Sam'in kendisini aldatmasından sonra bitmişti. Bu tür ilişkiler istemediğini belirken Jane, 423 bin lirayı vermek için tek bir şart koydu...

13 Kasım 2018 Salı, 12:49:06 Güncelleme: 13:21:11
  • 1
  • 11
Genç milyoner Jane Park ilan etti! Kendisini mutlu edecek kişiye servet verecek ancak bir şartı var!

LOTO MİLYONERİNDEN İLGİNÇ TEKLİF

İngiltere'nin en genç milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, yaşadığı ilişkilerde mutsuz olduğunu, bu yüzden gerçekten kendisini sevecek adama yıllık 60 bin pound (423 bin lira) ödemeye yapacağını duyurdu.

  • 2
  • 11
Genç milyoner Jane Park ilan etti! Kendisini mutlu edecek kişiye servet verecek ancak bir şartı var!

İngiltere'nin en geç loto milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, loto kazandıktan sonra yaşadığı tüm ilişkiler mutsuz bir şekilde bitince, kendisini gerçekten sevecek doğru adama yılda 60 bin pound vereceğini söyledi.

  • 3
  • 11
Genç milyoner Jane Park ilan etti! Kendisini mutlu edecek kişiye servet verecek ancak bir şartı var!

SADIK KALAN 60 BİN POUND KAZANACAK!

Genç milyoner Jane Park'ın bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankada ki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını bu yüzden ilişkilerinin hemen bittiğini ve yalnız yaşamak zorunda kaldığını bu yüzden kendisini sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound vereceğini söyledi.

  • 4
  • 11
Genç milyoner Jane Park ilan etti! Kendisini mutlu edecek kişiye servet verecek ancak bir şartı var!

17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı. İlişki Sama'ın kendisini aldatmasından sonra bitmişti.

  • 5
  • 11
Genç milyoner Jane Park ilan etti! Kendisini mutlu edecek kişiye servet verecek ancak bir şartı var!

Sadakatın paradan çok daha önemli olduğunu söyleyen Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişiler ile görüşüp kiminle evleneceğine karar verecek.

DİĞER GALERİLER