Genç milyoner Jane Park ilan etti! Kendisini mutlu edecek kişiye servet verecek ancak bir şartı var!
Jane Park, ilişkilerde mutsuz olduğunu ve kendisini mutlu edecek kişiye 60 bin pound (423 bin lira) ödeme yapacağını duyurdu. İngiltere'nin genç milyoneri Jane Park, 17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanmış ve televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı. İlişki Sam'in kendisini aldatmasından sonra bitmişti. Bu tür ilişkiler istemediğini belirken Jane, 423 bin lirayı vermek için tek bir şart koydu...
13 Kasım 2018 Salı, 12:49:06 Güncelleme: 13:21:11
SADIK KALAN 60 BİN POUND KAZANACAK!
Genç milyoner Jane Park'ın bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankada ki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını bu yüzden ilişkilerinin hemen bittiğini ve yalnız yaşamak zorunda kaldığını bu yüzden kendisini sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound vereceğini söyledi.
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