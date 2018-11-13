Ceren Hindistan ile Mustafa Sandal aşkı tanışma faslında bitti! İşte Ceren Hindistanın yeni aşkı

Ceren Hindistan ile Mustafa Sandal aşkı tanışma faslında bitti! İşte Ceren Hindistan'ın yeni aşkı
Ceren Hindistan Mustafa Sandal ile tanışma aşamasında olduklarını belirtmişti ancak geçen akşam Ali isimli bir beyefendi ile objektiflere yakalandı. Ceren Hindistan ile Ali Bey'in samimi görüntülerindan anlaşılıyor ki Mustafa Sandal ile tanışma faslı erken bitti... İşte Ceren Hindistan'ın yakalandığı anlar...
CEREN HİNDİSTAN MUSTAFA SANDAL İÇİN TANIŞMA AŞAMASINDAYIZ DEMİŞTİ!
Ceren Hindistan, "Özel hayatımı hiçbir zaman konuşma taraftarı olmadım. Tanıyoruz birbirimizi. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor. Birbirimizi tanıyoruz. Mustafa Sandal'a aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel bir şekilde kalsın istiyoruz. Sonu belki olacak belki olmayacak. Bize kalsın istiyoruz.
Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk orada konuştuk. Sonra başladık işte…
Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerekiyor bazen. Mesajın detaylarına girmeyeyim. Çok özel bir boyut. Mustafa Sandal Emina'ya karşı hala bir şey hissedebilir. 10 seneyi paylaştılar. 2 çocuk var. Tabii ki görüşecekler. Ben kolay unutulacağını sanmıyorum.
Bu beni rahatsız etmez. Herkes nerede duracağını bilir. Öyle bir şey hissetsem böyle bir duruma girmem. Emina onun için özel bir insan. Hem çocuklarının annesi, hem de aşık olup evlendiği kadın. O kadar paylaşımın 5-6 ayda unutulacağını sanmıyorum. Ben her zaman yanında destek olurum. Arkadaş olarak dost olarak. Ne olacağını zaman gösterecek. " demişti.