Ceren Hindistan ile Mustafa Sandal aşkı tanışma faslında bitti! İşte Ceren Hindistanın yeni aşkı

Bu beni rahatsız etmez. Herkes nerede duracağını bilir. Öyle bir şey hissetsem böyle bir duruma girmem. Emina onun için özel bir insan. Hem çocuklarının annesi, hem de aşık olup evlendiği kadın. O kadar paylaşımın 5-6 ayda unutulacağını sanmıyorum. Ben her zaman yanında destek olurum. Arkadaş olarak dost olarak. Ne olacağını zaman gösterecek. " demişti.