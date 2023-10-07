PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Gelinim Olur Musun’un olaylı gelini Tülin Koca'nın son haline bakın "Caner aynı Tülin bitmiş" Caner Toygar gerçeği itiraf etmişti

Bir dönemin, izleyenleri ekran başına kilitleyen programıydı Gelinim Olur Musun ve türevleri... Gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı programda herkes gönlüne göre bir eş arıyordu. O furyanın belki de en özel iki ismi Tülin Koca ve Caner Toygar'dı. Yarışma sonrasında da olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken, Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı ve değişimi akıl alır gibi değil.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ekim 2023, 16:54 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:40
Gelinim Olur Musun’un olaylı gelini Tülin Koca’nın son haline bakın Caner aynı Tülin bitmiş Caner Toygar gerçeği itiraf etmişti 1

Gelinim Olur Musun yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Gelinim Olur Musun’un olaylı gelini Tülin Koca’nın son haline bakın Caner aynı Tülin bitmiş Caner Toygar gerçeği itiraf etmişti 2

Ama öyle iki isim vardı ki bu evlendirme programı furyasını bambaşka bir boyuta taşıdılar. Tabi ki Tülin ile Caner ikilisinden bahsediyoruz.

Gelinim Olur Musun’un olaylı gelini Tülin Koca’nın son haline bakın Caner aynı Tülin bitmiş Caner Toygar gerçeği itiraf etmişti 3

Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye'ye duyurdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner'in aşkı mutlu sonla bitmedi.

SON DAKİKA