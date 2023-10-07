46'lık Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman'la el ele göz göze aşk pozları! Demet Akalın-İbrahim Kutluay itirafı çok konuşulmuştu

46 yaşındaki deneyimli manken Demet Şener'in tatili bitmiyor. Sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıkan Demet Şener aşk pozlarıyla adeta düşman çatlattı. Çift sık sık sosyal medyada birlikte boy gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi İbrahim Kutluay ve onun eski sevgilisi Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamayla çok konuşulan Şener, sevgilisi Tolga Arman'la tatil pozlarını paylaştı.
Aradığı aşkı Tolga Arman'da bulan Demet Şener'in mutluluğuna diyecek yok.
46 yaşındaki deneyimli manken Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile tatilde.
Güzel manken düşman çatlattı.