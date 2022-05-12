Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in meğer boyu kadar kızı varmış kopyası gibi! Neden ağladığı bir türlü anlaşılamayan Nursel...
Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yapıyor. Henüz 19 yaşında anne olan Ergin bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." demişti. Daha sonra kızının babasıyla boşanan ünlü sunucu 2018 yılında Murat Akyer ile evlendi. Geçtiğimiz günlerde Gelinim Mutfakta yarışmasını hüngür hüngür ağlayarak terk eden Nursel Ergin'in hayatını araştıranlar kızı Bengü'yi görünce gözlerine inanamadı.
Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in ağlaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sevilen sunucunun neden ağladığı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Nursel'in neden ağladığı gündem konusu oldu.
Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıklıyor. Bu istek sonrası Sevilay Hanım ile büyük bir tartışmanın içine giriyor. Bu isteği duyan sunucu Nursel Ergin ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek stüdyoyu terk etti. .
Bu hareketi sonrası Nursel Ergin son günlerin en çok merak edilen ismi oldu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü adında bir kızı bulunuyor.
Nursel Ergin'in kızı Bengü ile yan yana görenler kardeş zannediyor. Verdiği bir röportajda "Arkadaş gibi takıldığım bir kızım var. İnsanlar çok şaşırıyor ama ben çok genç yaşta; 19'umda anne oldum" diyen ünlü sunucunun kızı Bengü de güzelliğiyle dikkat çekiyor...
İşte başta Nursel Ergin olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.