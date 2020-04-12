Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı şarkıcı Emrah ile bir döneme damga vuran oyuncuya benzetildi! 'Abla-kardeş gibiler'
Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat veren İlayda Çevik, dizideki performansı ile dikkat çekiyor. 25 yaşındaki İlayda Çevik, şarkıcı Emrah Erdoğan'ın bir döneme damga vuran filmi Acı Lokma'da Selcan karakterine hayat veren oyuncu Neslihan Acar'a benzetildi! İlayda Çevik ile Neslihan Acar'ın fotoğrafını karşılaştıranlar 'abla-kardeş gibiler' yorumunda bulundu. İşte Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik ve bir döneme damga vuran Emrah Erdoğan'ın filminde de oynayan Neslihan Acar...
12.04.2020 18:31
- Son Güncelleme: 12.04.2020 18:46
Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik, dizideki rolü ve performansı ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile Pazar günlerinin vazgeçilmezi olan Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik, şarkıcı Emrah ile bir dönem Acı Lokma filminde rol alan Türk Sineması'nın unutulmayan isimlerinden Neslihan Acar'a benzetildi.
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