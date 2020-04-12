Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı şarkıcı Emrah ile bir döneme damga vuran oyuncuya benzetildi! 'Abla-kardeş gibiler'

Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik, dizideki rolü ve performansı ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile Pazar günlerinin vazgeçilmezi olan Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik, şarkıcı Emrah ile bir dönem Acı Lokma filminde rol alan Türk Sineması'nın unutulmayan isimlerinden Neslihan Acar'a benzetildi.