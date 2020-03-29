Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Meğer İlayda Çevik de...
Sen Anlat Karadeniz'den sonra Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk ile ekranlara geri dönen İlayda Çevik, sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına bağlayan Gel Dese Aşk, ikinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken 25 yaşındaki İlayda Çevik eski fotoğraflarıyla dikkat çekti. İlayda Çevik'in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şoke oldu. İşte İlayda Çevik'in ve sizin için derlerdiğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...
Songül Karlı yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuş ve hayranlarının tepkisinin kendisinin önemli olduğunu belirtmişti. 46 yaşındaki Songül Karlı sözünde durmuş ve aldığı olumsuz yorumlar nedeniyle saç stilini 24 saat sonra değiştirmişti.
Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Songül Kargu olan ünlü sunucu, 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik dünyasına adım attı. Bir dönem katıldığı canlı yayın programında "rayting için evlendim" diyerek herkesi şaşkına uğratan Songül Karlı, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. İstediği etkiyi alamayan Karlı, yeni imajı hakkında, ""Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Bu olumsuz mesajlarda beni çok üzdü" dedi.