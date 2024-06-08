Gamze Özçelik ikinci kez nikah masasına oturdu! Uğur Pektaş'tan sonra ünlü belgeselci ile evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

Son yıllarda modellikten oyunculuğa geçiş yapan Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisindeki rolünün ardından mesleğini bırakma kararı almıştı. Oyunculuğu bırakmasının ardından Umuda Koşanlar Derneği adlı bir yardım kuruluşu kurarak hayırseverlik faaliyetlerine odaklanan Özçelik, son olarak özel hayatında da önemli bir adım attı. Uğur Pektaş ile evliliklerini sonlandıran Gamze Özçelik, bugün tanıdık bir isimle ikinci kez nikah masasına oturdu. İşte Gamze Özçelik'in düğününden ilk görüntüler...
Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan ve sayısız insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik, uzun zamandır magazin gündeminden uzak yaşamını sürdürüyordu.
Sosyal medya hesabından sık sık hayatlarına dokunduğu çocuklarla paylaşım yapan Gamze Özçelik, bugün sürpriz evliliğiyle magazin manşetlerini süsledi.
19 Haziran 2008 yılında Uğur Pektaş'la nikah masasına oturan Gamze Özçelik, 2011 yılında ayrılık kararı almıştı.