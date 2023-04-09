Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu Murathan'a bakın o şimdi 13 yaşında! Sosyal medya ikiye bölündü: "Baba Uğur Pektaş mı anne Gamze Özçelik mi?"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu dernek ile depremzedelere yardım için seferber oldu.