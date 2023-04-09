Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu Murathan'a bakın o şimdi 13 yaşında! Sosyal medya ikiye bölündü: "Baba Uğur Pektaş mı anne Gamze Özçelik mi?"
Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu Murathan'a bakın o şimdi 13 yaşında! Görenler ikiye bölündü, kimileri 'annesinin kopyası' derken kimileri ise babası Uğur Pektaş'a benzetti. Bir dönem rol aldığı dizide Zeynep karakterine hayat veren ve rol arkadaşı Uğur Pektaş'a gönlünü kaptıran Gamze Özçelik, 2008 yılında fünyaevine girdi ve Murathan adında bir erkek evlat dünyaya getirdi. 2011'de yollarını ayıran çift, oğullarıyla gündeme geldi. Ekranlara veda eden ve uzun bir zamandır yaralı kalplere dokunarak umut olmaya çalışan Gamze Özçelik'in oğlunu görmeye hazır mısınız?
09.04.2023 15:53 - Son Güncelleme: 09.04.2023 16:00
Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu Murathan'a bakın o şimdi 13 yaşında! Sosyal medya ikiye bölündü; "Baba Uğur Pektaş'a mı yoksa anne Gamze Özçelik'e mi benziyor?
Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa sürede dünyaevine girdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu dernek ile depremzedelere yardım için seferber oldu.