Gamze Özçelik'in kardeşi kimdir görenleri şaşırttı! Kameralardan uzak yaşıyordu
Arka Sokaklar dizisinde oynadığı başarılı performansla göz dolduran Gamze Özçelik, uzun süreli oyunculuk kariyerinin ardından münzevi bir yaşamı tercih etmiş ve uzun süre magazin gündeminden uzaklaşmıştı. Afrika'ya yaptığı yardımlarla sosyal medyada oldukça konuşulan Gamze Özçelik, tesettüre de girmişti. Gamze Özçelik'in kendisine çok benzeyen kız kardeşi Meltem Özçelik ilk kez fotoğraflandı. Peki Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik kimdir? İşte tüm detaylar
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.