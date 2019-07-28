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Gamze Özçelik'in kardeşi kimdir görenleri şaşırttı! Kameralardan uzak yaşıyordu

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı başarılı performansla göz dolduran Gamze Özçelik, uzun süreli oyunculuk kariyerinin ardından münzevi bir yaşamı tercih etmiş ve uzun süre magazin gündeminden uzaklaşmıştı. Afrika'ya yaptığı yardımlarla sosyal medyada oldukça konuşulan Gamze Özçelik, tesettüre de girmişti. Gamze Özçelik'in kendisine çok benzeyen kız kardeşi Meltem Özçelik ilk kez fotoğraflandı. Peki Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik kimdir? İşte tüm detaylar

28.07.2019 12:57 - Son Güncelleme: 28.07.2019 12:58
Gamze Özçelik'in kardeşi kimdir görenleri şaşırttı! Kameralardan uzak yaşıyordu

Gamze Özçelik'in ailesi bazı kesim tarafından oldukça merak ediliyordu. Tesettürlü Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'in de kendisi gibi bir zamanlar oyunculuk yapan ünlü isimlerden biri olduğu öğrenildi.


Gamze Özçelik'in kardeşi kimdir görenleri şaşırttı! Kameralardan uzak yaşıyordu

MELTEM ÖZÇELİK KİMDİR?

Başrol oyuncularının Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in üstlendiği Kiraz Mevsimi dizisinde 'Gaye' karakteri ile karşımıza Meltem Özçelik, bir zamanlar modellikle de ilgilenmişti.

Gamze Özçelik'in kardeşi kimdir görenleri şaşırttı! Kameralardan uzak yaşıyordu

İşte Gamze Özçelik ve diğer ünlülerin herkesi şaşırtan akrabalıkları...

Gamze Özçelik'in kardeşi kimdir görenleri şaşırttı! Kameralardan uzak yaşıyordu

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.

Gamze Özçelik'in kardeşi kimdir görenleri şaşırttı! Kameralardan uzak yaşıyordu

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