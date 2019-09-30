Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğulları büyüdü, kocaman oldu! Arka Sokakların yıldızlarının...

Arka Sokaklar adlı dizinin eski oyuncularından Gamze Özçelik, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Özçelik bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile barışmış ve sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu. Gamze Özçelik şimdi de oğlu ile paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen çocukları...