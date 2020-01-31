Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğulları büyüdü, kocaman oldu!
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Ardından ünlü çift yollarını ayırdı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve yeniden barıştılar. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü kocaman oldu.
31.01.2020 09:48
- Son Güncelleme: 03.03.2020 13:35
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlenen Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş bu evliklerinde oğulları Murathan'ı kucaklarına aldı. Murathan şimdi 10 yaşında kocaman bir çocuk. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğullarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin çocukları.
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