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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğulları büyüdü, kocaman oldu!

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Ardından ünlü çift yollarını ayırdı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve yeniden barıştılar. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü kocaman oldu.

31.01.2020 09:48 - Son Güncelleme: 03.03.2020 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





