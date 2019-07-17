Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş çiftinin oğlu herkesi şaşırttı! İşte Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

Arka Sokaklar dizisinin eski oyuncusu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Ekranlardan elini eteğini çeken 36 yaşındaki oyuncu kendini Afrika'daki yoksul ailelere yardım etmeye adadı. Türkiye'nin adını Afrika'da duyurmaya devam eden Gamze Özçelik, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Oğlu ile fotoğraf paylaşan Gamze Özçelik beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Gamze Özçelik'in oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları. Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu görenleri şaşırttı. Hayır işlerine kendini adadıktan sonra televizyon ekranlarında yer almayan Zeynep Gamze Özçelik 2008 yılında Uğur Pektaş ile evlenmişti. Bu evlilikten Murathan Pektaş adında bir oğlu olan Özçelik, 2011 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

17.07.2019 19:21 - Son Güncelleme: 18.07.2019 20:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





