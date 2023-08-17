Gamze Özçelik “Öyle ihtiyacım vardı ki tertemiz bir kalbe teslimiyete" deyip paylaştı! Eski eşi Uğur Pektaş'ın son hali şaşırtmıştı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten Murathan adında bir evladı olan ünlü isim, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özçelik, yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Gamze Özçelik'in o paylaşımı.