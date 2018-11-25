Ağlama Anne dizisinin Alevi Birce Akalayın annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Ağlama Anne dizisinin Alev'i Birce Akalay'ın annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Ağlama Anne dizisinin güzel oyuncusu Birce Akalay, canlandırdığı Alev karakteriyle her Pazar akşamı izleyiciye duygusal anlar yaşatıyor. Alev'in başına gelen talihsizlikler ve kızına annesi olduğunu anlatamayışı özellikle anneleri bir hayli üzüyor. Ağlama Anne dizisinin başrol oyuncularından, Alev karakterine hayat veren, Birce Akalay'ın gerçek hayatta anne olmamasına rağmen dizide gösterdiği performans ise oldukça etkileyici. Peki, başarılı olduğu kadar güzelliğiyle de göz dolduran Birce Akalay bu güzelliğini kimden alıyor? Tabii ki annesinden... İşte Birce Akalay'ın ablası gibi görünen annesi...

25 Kasım 2018 Pazar, 17:34:11 Güncelleme: 18:00:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





