Gamze Özçelik 'evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı' iddiasına verdiği yanıtla gönülleri fethetti

"HAMD VE ÖVGÜ YALNIZ ALLAH'ADIR"

Gamze Özçelik "Yapmadığımız şeyler için bizi övmeyin, yaptığımız şeyler için de bizi övmeyin. "Hamd ve övgü yalnız Allah'adır." İstemezse yaprak kımıldamaz, istersen olmaz denen olur... Hakimiyet 'O'nundur... " dedi.