Gamze Özçelik 'evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı' iddiasına verdiği yanıtla gönülleri fethetti
Oyunculuk kariyerini bırakmasının ardından hayatını tamamen değiştiren, Kurduğu Umuda Koşanlar Yardım Derneği ile sadece Türkiye değil, dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik'in, Göztepe'deki evini satıp Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtırdığı iddia edildi. İddialara sosyal medyadan cevap veren Özçelik, yazdıklarıyla bir kez daha gönülleri fethetti.
05.02.2020 14:51
- Son Güncelleme: 05.02.2020 14:51
Yıllar önce oyunculuk kariyerinde zirvedeyken bir anda hayatını baştan aşağı değiştiren Gamze Özçelik yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir topluyor. Kendini iyiliğe ve yardıma adayan Gamze Özçelik bu amacını daha organize hale getirmek için de bir dernek kurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik özellikle Afrika'da açtıkları su kuyuları ile gönülleri fethetti.
Son olarak Gamze Özçelik hakkında 'Göztepe'deki evini 400 bin TL'ye sattığı, bu parayla Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtığı iddia edildi. Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdiği' öne sürülmüştü.
Gamze Özçelik daha öncede benzer haberlerin çıktığını ve bu haberin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Gamze Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bir kez daha hayran bıraktı. İşte Gamze Özçelik'in o iddialara verdiği yanıt...
"HAMD VE ÖVGÜ YALNIZ ALLAH'ADIR"
Gamze Özçelik "Yapmadığımız şeyler için bizi övmeyin, yaptığımız şeyler için de bizi övmeyin. "Hamd ve övgü yalnız Allah'adır." İstemezse yaprak kımıldamaz, istersen olmaz denen olur... Hakimiyet 'O'nundur... " dedi.