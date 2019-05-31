Galatasaraylı Hasan Şaş hakkında şaşırtan gerçek! Meğer gerçek ismi...

Sport Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta sergilediği tavırla spor gündeminin en tepesine oturan Galatasaray yardım teknik direktörü 42 yaşındaki Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edilmiş ve 8 maç ceza almıştı. Kavga görüntüleri olay olan Hasan Şaş hakkında yaşından, eşine, nereli olduğuna kadar pek çok detay merak edilirken Hasan Şaş hakkında bu gerçek şaşırttı. İşte başta Hasan Şaş olmak üzere ünlülerin gerçek isimleri.

31.05.2019 10:51 - Son Güncelleme: 31.05.2019 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





