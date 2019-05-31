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Galatasaraylı Hasan Şaş hakkında şaşırtan gerçek! Meğer gerçek ismi...

Sport Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta sergilediği tavırla spor gündeminin en tepesine oturan Galatasaray yardım teknik direktörü 42 yaşındaki Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edilmiş ve 8 maç ceza almıştı. Kavga görüntüleri olay olan Hasan Şaş hakkında yaşından, eşine, nereli olduğuna kadar pek çok detay merak edilirken Hasan Şaş hakkında bu gerçek şaşırttı. İşte başta Hasan Şaş olmak üzere ünlülerin gerçek isimleri.

31.05.2019 10:51 - Son Güncelleme: 31.05.2019 11:08
Galatasaraylı Hasan Şaş hakkında şaşırtan gerçek! Meğer gerçek ismi...

Galatasaray yardım antrenörü Hasan Şaş son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Medipol Başakşehir maçında sergilediği tavır ile tepki çekmişti.

BU GÖRÜNTÜLER HASAN ŞAŞ'I YAKTI

Galatasaraylı Hasan Şaş hakkında şaşırtan gerçek! Meğer gerçek ismi...

TARİHİ CEZA

Bu maçta yaşananlar sonrası PFDK'ya sevk edilen Hasan Şaş, 8 maç ceza aldı.

FATURA AĞIR OLDU

Galatasaraylı Hasan Şaş hakkında şaşırtan gerçek! Meğer gerçek ismi...

Hal böyle olunca Hasan Şaş hakkında her detay merak ediliyor. Onlardan biri de Hasan Şaş'ın gerçek adı. Hasan Şaş'ın gerçek adını duyunca çok şaşıracaksınız.

Galatasaraylı Hasan Şaş hakkında şaşırtan gerçek! Meğer gerçek ismi...

Tolgay Ali Arslan

Galatasaraylı Hasan Şaş hakkında şaşırtan gerçek! Meğer gerçek ismi...

HAKAN KADİR BALTA

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