Nikah şahitleri arasında Fatih Terim ve Dursun Özbek de vardı! Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca İstanbul'da dünyaevine girdi
Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, 2024 yılında evlilik teklifinde bulunduğu sevgilisi Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Dursun Özbek, Fatih Terim, Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı'nın nikah şahitliğini üstlendiği törene spor camiasından yoğun katılım oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in aile cüzdanını geline takdim ettiği gecede, çiftin paylaşılan düğün kareleri de büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: