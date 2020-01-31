Galatasaray'ın yıldızı Şener Özbayraklı ile Şilan Makal evleniyor: Artık gelinlik tamam
Şilan Makal, 4 yıldır aşk yaşadığı kendisinden 3 yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıkları için ter dökmeye başladı. Yaz aylarında Galatasaray forması giyen Şener Özbayraklı ile dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Şilan Makal, düğün alışverişinde görüntülendi. Neredeyse tüm gün koşturduğunu söyleyen 30 yaşındaki Şilan Makal, gelinliğinin hazır olduğunu belirtti.
31.01.2020 17:38
- Son Güncelleme: 31.01.2020 17:38
Şener Özbayraklı ile dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Şilan Makal, düğün alışverişi için geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şilan Makal, 4 yıldır aşk yaşadığı kendisinden 3 yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıkları için neredeyse tüm gün koşturduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu, "Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en öneli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım" dedi.
27 yaşındaki, güzel, "Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım" açıklamasında bulundu.
Çiftin, Şener Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evleneceği konuşuluyor.
Geçtiğimiz aylarda Mecidiyeköy'de bir AVM'de tiyatro izlemeye giden ikili, magazin muhabirleri tarafından fotoğraflandıklarını fark edince paniklemişti.