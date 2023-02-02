Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara'dan sonra bomba patladı: "Paylaşılamıyor"
Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara'dan sonra bomba patladı. Geçtiğimiz günlerde Icardi!ye, "Aşkın olayım" diye haykıran Hande Sarıoğlu'dan sonra Hadise hakkında bomba iddialar geldi. İddiaya göre Galatasaraylı Mertens'in eşi ile yakın arkadaş olan Hadise, "Icardi'den hoşlanıyorum" dedi ve ünlü yıldızla tanışmak istediğinin sinyallerini verdi. Hande Sarıoğlu'nun Icardi'ye şarkı söylediği anların ardından Hadise ile ilgili gelen bu iddialar üzerine sosyal medyada, "Icardi paylaşılamıyor" yorumları yapıldı.
02.02.2023 13:48 - Son Güncelleme: 02.02.2023 13:48
"PAYLAŞILAMIYOR"
Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara'dan sonra bomba patladı.
"YERLİ WANDA NARA İŞ BAŞINDA"
Hande Sarıoğlu'dan Icardi'ye serenat! "Aşkın olayım" diye haykırdı sosyal medya yıkıldı, yorumlar havada uçuştu.
Spor spikeri olarak tanınan ve oryantal dansı yüzünden işinden olduktan sonra Youtube'a yönelen Hande Sarıoğlu son programında Icardi'ye seslenerek "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.
"Aşk adamım" diye seslendiği Icardi için çektiği videoyu sosyal medyadan da paylaşan Hande Sarıoğlu'na "Yerli Wanda..." yorumları yapıldı.