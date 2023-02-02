Vav TV İzle
Haberler Magazin Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara'dan sonra bomba patladı: "Paylaşılamıyor"

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara'dan sonra bomba patladı: "Paylaşılamıyor"

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara'dan sonra bomba patladı. Geçtiğimiz günlerde Icardi!ye, "Aşkın olayım" diye haykıran Hande Sarıoğlu'dan sonra Hadise hakkında bomba iddialar geldi. İddiaya göre Galatasaraylı Mertens'in eşi ile yakın arkadaş olan Hadise, "Icardi'den hoşlanıyorum" dedi ve ünlü yıldızla tanışmak istediğinin sinyallerini verdi. Hande Sarıoğlu'nun Icardi'ye şarkı söylediği anların ardından Hadise ile ilgili gelen bu iddialar üzerine sosyal medyada, "Icardi paylaşılamıyor" yorumları yapıldı.

02.02.2023 13:48 - Son Güncelleme: 02.02.2023 13:48
Galatasaray’ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara’dan sonra bomba patladı: Paylaşılamıyor

"PAYLAŞILAMIYOR"

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara'dan sonra bomba patladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara’dan sonra bomba patladı: Paylaşılamıyor

"YERLİ WANDA NARA İŞ BAŞINDA"

Hande Sarıoğlu'dan Icardi'ye serenat! "Aşkın olayım" diye haykırdı sosyal medya yıkıldı, yorumlar havada uçuştu.

Galatasaray’ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara’dan sonra bomba patladı: Paylaşılamıyor

Spor spikeri olarak tanınan ve oryantal dansı yüzünden işinden olduktan sonra Youtube'a yönelen Hande Sarıoğlu son programında Icardi'ye seslenerek "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.

Galatasaray’ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara’dan sonra bomba patladı: Paylaşılamıyor

"Aşk adamım" diye seslendiği Icardi için çektiği videoyu sosyal medyadan da paylaşan Hande Sarıoğlu'na "Yerli Wanda..." yorumları yapıldı.

Galatasaray’ın yıldızı Icardi, Hadise ile Hande Sarıoğlu arasında kaldı! Wanda Nara’dan sonra bomba patladı: Paylaşılamıyor

30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise, Icardi ile aşk mı yaşıyor?

SON DAKİKA