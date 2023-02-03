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Haberler Magazin Mert Ramazan Demir'in sevgilisi Afra Saraçoğlu değil başkası çıktı hayranları yıkım yıkım yıkıldı! Yalı Çapkını'nın Ferit'inin gerçek aşkı kim çıktı

Mert Ramazan Demir'in sevgilisi Afra Saraçoğlu değil başkası çıktı hayranları yıkım yıkım yıkıldı! Yalı Çapkını'nın Ferit'inin gerçek aşkı kim çıktı

Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişi. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış ikilinin aşkının resmen başladığı iddia edilmişti. Ancak ortaya atılan sıcak bir iddia rotayı başka yöne doğru çevirdi. Mert Ramazan Demir'in sevgilisinin bir başkası olduğu haberi bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte iddianın detayları...

03.02.2023 09:41 - Son Güncelleme: 03.02.2023 09:42
Mert Ramazan Demir’in sevgilisi Afra Saraçoğlu değil başkası çıktı hayranları yıkım yıkım yıkıldı! Yalı Çapkını’nın Ferit’inin gerçek aşkı kim çıktı

Yalı Çapkını başladığı günden bu yana Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisi gündemden düşmek bilmiyor. Dizideki uyumları ve samimiyetleri nedeniyle çok yakıştırılan ikilinin Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'dan ayrılmasının ardından aşk dedikodularına iyiden iyiye karışmıştı.

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Mert Ramazan Demir’in sevgilisi Afra Saraçoğlu değil başkası çıktı hayranları yıkım yıkım yıkıldı! Yalı Çapkını’nın Ferit’inin gerçek aşkı kim çıktı

Hatta gazeteci Bilal Özcan'dan flaş bir iddia gelmişti. Özcan'ın sözleri şu şekildeydi:

Mert Ramazan Demir’in sevgilisi Afra Saraçoğlu değil başkası çıktı hayranları yıkım yıkım yıkıldı! Yalı Çapkını’nın Ferit’inin gerçek aşkı kim çıktı

"Benim aldığım duyumlara göre, Mert Yazıcıoğlu'nun sette arkadaşları. Teknik ekipten ve set ekibinden. Afra ile Mert Ramazan Demir'in yakınlaşmaları var mı yok mu diye. Takip ediyorlar. Evet bunlar sevgililer. Bunu söyleyeyim ben size, aşk başladı arkadaşlar.

Mert Ramazan Demir’in sevgilisi Afra Saraçoğlu değil başkası çıktı hayranları yıkım yıkım yıkıldı! Yalı Çapkını’nın Ferit’inin gerçek aşkı kim çıktı

Mert Yazıcıoğlu bunu öğrenince, telefonda tartışıyorlar. Afra Saraçoğlu da siliyor. Ancak Mert Yazıcıoğlu, Afra'nın sildiğini öğrenince kendisi de her şeyi sildi.

Mert Ramazan Demir’in sevgilisi Afra Saraçoğlu değil başkası çıktı hayranları yıkım yıkım yıkıldı! Yalı Çapkını’nın Ferit’inin gerçek aşkı kim çıktı

Ve dikkatinizi çekiyorum. Mert Ramazan iyi arkadaşım demişti ama Yazıcıoğlu profilinde, Demir'ile olan tek tük paylaşımları da sildi. Çünkü onların aşk yaşadıklarını öğrendi. Aşk başladı, söylüyoruz."

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