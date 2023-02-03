Mert Ramazan Demir’in sevgilisi Afra Saraçoğlu değil başkası çıktı hayranları yıkım yıkım yıkıldı! Yalı Çapkını’nın Ferit’inin gerçek aşkı kim çıktı

"Benim aldığım duyumlara göre, Mert Yazıcıoğlu'nun sette arkadaşları. Teknik ekipten ve set ekibinden. Afra ile Mert Ramazan Demir'in yakınlaşmaları var mı yok mu diye. Takip ediyorlar. Evet bunlar sevgililer. Bunu söyleyeyim ben size, aşk başladı arkadaşlar.