Gaddar'ın Aydan'ı Sümeyye Aydoğan ailesi çok şaşırttı! Hollywood filminden fırlamış gibi "Bu çiftten çirkin çocuk çıkmaz..."

Duy Beni, Dönence gibi yapımlarla ismini duyuran Sümeyye Aydoğan son olarak Gaddar dizisiyle ilgi çekmeye devam ediyor. Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Aydoğan son zamanların en merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Genç oyuncunun anne ve babası ise görenleri şaşkına çevirdi. Memleketiyle, genç yaşıyla ve ailesiyle sık sık araştırılan ünlü oyuncu hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...