Gaddar'ın Aydan'ı Sümeyye Aydoğan ailesi çok şaşırttı! Hollywood filminden fırlamış gibi "Bu çiftten çirkin çocuk çıkmaz..."

Duy Beni, Dönence gibi yapımlarla ismini duyuran Sümeyye Aydoğan son olarak Gaddar dizisiyle ilgi çekmeye devam ediyor. Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Aydoğan son zamanların en merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Genç oyuncunun anne ve babası ise görenleri şaşkına çevirdi. Memleketiyle, genç yaşıyla ve ailesiyle sık sık araştırılan ünlü oyuncu hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...
Sümeyye Aydoğan, daha önce Sadakatsiz, Duy Beni gibi çeşitli projelerde başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni dizisi Gadda ile ekranlara gelen Aydoğan'ın hakkında birçok detay merak konusu oldu.
Sümeyye Aydoğan 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sümeyye Aydoğan, Aydınlı ve Edirneli olan ailesi aslen Arnavut kökenlidir.
2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini sergiledi.