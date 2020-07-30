Haberler Galeri Magazin Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...

Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...

2010 Belçika Güzeli, şarkıcı-oyuncu Ayşe Akın corona virüs başlayınca haliyle evine kapanmış, bir kere bile dışarı adım atmamıştı. Tatils ezonunu açan Ayşe Akın, İspanya'nın dünyaca ünlü adası İbiza'ya uçtu. Futbolcu Önder Turacı'nın olaylı bir şekilde boşandığı eşi 2010 Brüksel Güzeli Ayşe Akın, bir dönem anoreksiya (yeme bozukluğu) tedavisi görmüştü. İşe Ayşe Akın'ın dikkat çeken Ibiza fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

30.07.2020 16:41 - Son Güncelleme: 30.07.2020 16:41
Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...

Futbolcu Önder Turacı'nın olaylı bir şekilde boşandığı eşi Ayşe Akın, bir dönem anoreksiya (yeme bozukluğu) tedavisi görmüştü. 2010 Brüksel Güzeli seçilen oyuncu Ayşe Akın, tatil için Ibiza'ya gitti. "İç dünyamda yaşadıklarımı bir ben bir de Allah bir de tabi ki doktorum biliyor. Her şeyi bir günlüğe döktüğüm defterim. Bunu çok yakın zamanda kitap olarak da çıkarmayı planlıyorum zaten" diyen Akın, tatil fotoğrafları ile dikkat çekti.

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...

SERENAY SARIKAYA

Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...
Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...
Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın karısı merak konusu oldu! İşte Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe...
Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın karısı merak konusu oldu! İşte Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe...