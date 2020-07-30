Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...
2010 Belçika Güzeli, şarkıcı-oyuncu Ayşe Akın corona virüs başlayınca haliyle evine kapanmış, bir kere bile dışarı adım atmamıştı. Tatils ezonunu açan Ayşe Akın, İspanya'nın dünyaca ünlü adası İbiza'ya uçtu. Futbolcu Önder Turacı'nın olaylı bir şekilde boşandığı eşi 2010 Brüksel Güzeli Ayşe Akın, bir dönem anoreksiya (yeme bozukluğu) tedavisi görmüştü. İşe Ayşe Akın'ın dikkat çeken Ibiza fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...
Futbolcu Önder Turacı'nın olaylı bir şekilde boşandığı eşi Ayşe Akın, bir dönem anoreksiya (yeme bozukluğu) tedavisi görmüştü. 2010 Brüksel Güzeli seçilen oyuncu Ayşe Akın, tatil için Ibiza'ya gitti. "İç dünyamda yaşadıklarımı bir ben bir de Allah bir de tabi ki doktorum biliyor. Her şeyi bir günlüğe döktüğüm defterim. Bunu çok yakın zamanda kitap olarak da çıkarmayı planlıyorum zaten" diyen Akın, tatil fotoğrafları ile dikkat çekti.
Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi?