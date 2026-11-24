Fuat Güner’den Mazhar Alanson itirafı: "Özkan'ın vefatından sonra bayağı bir küstük"
MFÖ'nün usta ismi Fuat Güner, katıldığı programda Özkan Uğur'un vefatının ardından Mazhar Alanson ile bir süre küstüklerini açıkladı. Grup içinde "Bitti mi, devam mı?" değerlendirmelerinin yapıldığını belirten Güner, sonunda devam kararı aldıklarını ve yeni şarkılar üzerinde durduklarını söyledi. Usta müzisyen ayrıca Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan gibi isimlerin yer aldığı dev MFÖ saygı albümünün yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.
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