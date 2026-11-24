Sanatçı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ayla yıldız buluştu, iki seven kavuştu. Paşa oğlum Yiğithan Divandiler, prenses gelinim Melisa Karaboyacı... Herkesin evladı sevdiği insanla ömrünü paylaşsın, mutlu olsun. Sevgiye saygıyla, aşk ve sevgi içinde hayatınız olsun. Hayalleriniz gerçek olsun. Hayatınız boyunca her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, şanslı, kısmetli, uzun ömürlü yuvanız olsun."