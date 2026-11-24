"Altınlara basacaksın babam" Kobra Murat kapıyı açan müstakbel gelinine dolarları böyle saçtı
Murat Divandiler adıyla bilinen Kobra Murat, oğlu Yiğithan Divandiler'in Melisa Karaboyacı ile nişanında müstakbel gelininin üzerine dolar saçtı. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Kobra Murat'ın dolarları saçarken söylediği sözler ve gelin adayının dirseklerine kadar uzanan bilezikleri öne çıktı. Sanatçı, nişan anlarına ilişkin duygularını uzun bir notla takipçilerine aktardı.
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