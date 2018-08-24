Forbes 2018in en çok kazanan oyuncularını açıkladı

Forbes 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı
Forbes dergisi, 2018'in en çok kazanan oyuncuları listesini açıkladı. Dünyada en fazla kazanan aktör olan George Clooney'nin yıllık geliri 239 milyon dolarken, en çok kazanan kadın oyuncu olan Scarlett Johansson'ın geliri 40 milyon dolar. Clooney'nin gelirlerini artırmasında tekila şirketini satması etkili olurken, listede kadın ve erkek oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark dikkat çekti. İşte, 2018 en çok kazanan oyuncular listesi...
24 Ağustos 2018 Cuma, 19:13:19 Güncelleme: 19:16:35
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