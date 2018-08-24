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Forbes 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı

Forbes dergisi, 2018'in en çok kazanan oyuncuları listesini açıkladı. Dünyada en fazla kazanan aktör olan George Clooney'nin yıllık geliri 239 milyon dolarken, en çok kazanan kadın oyuncu olan Scarlett Johansson'ın geliri 40 milyon dolar. Clooney'nin gelirlerini artırmasında tekila şirketini satması etkili olurken, listede kadın ve erkek oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark dikkat çekti. İşte, 2018 en çok kazanan oyuncular listesi...

24 Ağustos 2018 Cuma, 19:13:19 Güncelleme: 19:16:35
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Forbes 2018in en çok kazanan oyuncularını açıkladı

Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı. 2018'de en çok kazanan ilk 10 aktörün toplam gelirleri 784 milyon doları, yani yaklaşık 5 milyar TL'yi buluyor. Aynı dönemde kadın oyuncular 186 milyon dolar gelir elde etti.

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Forbes 2018in en çok kazanan oyuncularını açıkladı

İşte 2018 yılının en çok kazanan aktör ve aktrislerinin yıllık kazançları...

EN ÇOK KAZANAN ERKEK OYUNCULAR

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Forbes 2018in en çok kazanan oyuncularını açıkladı

10. Chris Evans

34 milyon dolar

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Forbes 2018in en çok kazanan oyuncularını açıkladı

9. Salman Khan

38,5 milyon dolar

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Forbes 2018in en çok kazanan oyuncularını açıkladı

8. Adam Sandler

39,5 milyon dolar

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