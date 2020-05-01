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Fırat Çelik dans videolarıyla karantina günlerinde gülümsetti! Fırat Çelik kimdir, eski sevgilileri kimlerdir?

Fırat Çelik dans videolarıyla sosyal medya gündeminde! 39 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de yıldızının parladığı dönemde doğup büyüdüğü ülkeye döndü, Paris'e yerleşti. Paris'te bir restoran açan oyuncu Fırat Çelik, corona virüs nedeni ile bir süredir evinde vakit geçiriyor. Atiye'nin 'Salla' şarkısı ile kısa sürede sosyal medyanın çok konuştuğu isim haline gelen Fırat Çelik, yeğeni Ozi ile birlikte çektiği dans videolarına gelen yorumları çok beğendiğini ve karantina bitinceye kadar dans etmeye devam edeceklerini belirtti. Peki dansıyla günlerdir konuşulan oyuncu Fırat Çelik kimdir? Fırat Çelik'in sevgilisi var mı, eski sevgilileri kimler?

01.05.2020 16:08 - Son Güncelleme: 01.05.2020 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





