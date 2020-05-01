RAMAZAN İMSAKİYE
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Fırat Çelik dans videolarıyla karantina günlerinde gülümsetti! Fırat Çelik kimdir, eski sevgilileri kimlerdir?

Fırat Çelik dans videolarıyla sosyal medya gündeminde! 39 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de yıldızının parladığı dönemde doğup büyüdüğü ülkeye döndü, Paris'e yerleşti. Paris'te bir restoran açan oyuncu Fırat Çelik, corona virüs nedeni ile bir süredir evinde vakit geçiriyor. Atiye'nin 'Salla' şarkısı ile kısa sürede sosyal medyanın çok konuştuğu isim haline gelen Fırat Çelik, yeğeni Ozi ile birlikte çektiği dans videolarına gelen yorumları çok beğendiğini ve karantina bitinceye kadar dans etmeye devam edeceklerini belirtti. Peki dansıyla günlerdir konuşulan oyuncu Fırat Çelik kimdir? Fırat Çelik'in sevgilisi var mı, eski sevgilileri kimler?

01.05.2020 16:08 - Son Güncelleme: 01.05.2020 16:45
Fırat Çelik dans videolarıyla karantina günlerinde gülümsetti! Firat Çelik kimdir, eski sevgilileri kimlerdir?

Fırat Çelik dans videolarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Bir anda sosyal medyanın çok konuştuğu isim olan oyuncu Fırat Çelik kimdir?

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Fırat Çelik dans videolarıyla karantina günlerinde gülümsetti! Firat Çelik kimdir, eski sevgilileri kimlerdir?

Bir süre önce Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, karantina günlerinin sıkıntısını dans ederek atıyor. Salgın nedeniyle Paris'te açtığı restoranı kapatmak zorunda kalan oyuncu, "evde kal" çağrısına uyarak evinde vakit geçiriyor. Karantina sürecinde yeğeni Ozi ile dans videoları çekip paylaşan Fırat Çelik, 25 Mart 1981 tarihinde Almanya, Stuttgart yakınlarında Ostfildern'de doğmuştur. Aslen Tuncelilidir.

Fırat Çelik dans videolarıyla karantina günlerinde gülümsetti! Firat Çelik kimdir, eski sevgilileri kimlerdir?

İki yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı. İki ablası bir kız kardeşi olan Fırat Çelik ailenin tek erkek çocuğudur.

Fırat Çelik dans videolarıyla karantina günlerinde gülümsetti! Firat Çelik kimdir, eski sevgilileri kimlerdir?

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa'da eğitim gören Fırat Çelik, Paris'in banliyösu Champigny-sur Marne'da Louise Michel Ortaokulu'ndan sonra Langevin Wallon Lisesi'nde ekonomi ve idari bilimler okudu.

Fırat Çelik dans videolarıyla karantina günlerinde gülümsetti! Firat Çelik kimdir, eski sevgilileri kimlerdir?

19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris'e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.

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