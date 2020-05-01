RAMAZAN İMSAKİYE
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Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi şoke etti! Afra Saraçoğlu'nun aşkı meğer bir zamanlar o güzel ile birlikteymiş!

Dedemin İnsanları filminde oynadığı ortaya çıkan Mert Yazıcıoğlu, katıldığı bir Youtube yayınında kariyerinin nasıl başladığını ve ilk filmini anlattı. İlk oyunculuk deneyimini Dedemin İnsanları filminde yaşadığını belirten genç oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. Mert Yazıcıoğlu kimdir? sorusunun yanıtını arayan sosyal medya kullanıcıları, şu an Afra Saraçoğlu ile sevgili olan Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisini görünce şoke oldu. Meğer 26 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu 6 yıl önce kendisinden 3 yaş büyük o güzel oyuncu ile birlikteymiş...

01.05.2020 14:36 - Son Güncelleme: 01.05.2020 14:36
Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi şoke etti! Afra Saraçoğlu'nun aşkı meğer bir zamanlar o güzel ile birlikteymiş!

Oyuncu Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu son dönemin en başarılı genç erkek oyuncularından. 26 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu'nun özel hayatını merak eden sosyal medya kullanıcıları, eski sevgilisini öğrenince çok şaşırdı.

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Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi şoke etti! Afra Saraçoğlu'nun aşkı meğer bir zamanlar o güzel ile birlikteymiş!

Şu anda Afra Saraçoğlu ile birlikte olan Mert Yazıcıoğlu bakın 2014 yılında hangi güzel oyuncu ile birlikteymiş!

Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi şoke etti! Afra Saraçoğlu'nun aşkı meğer bir zamanlar o güzel ile birlikteymiş!

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Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi şoke etti! Afra Saraçoğlu'nun aşkı meğer bir zamanlar o güzel ile birlikteymiş!

DEMET ÖZDEMİR - SEÇKİN ÖZDEMİR

Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi şoke etti! Afra Saraçoğlu'nun aşkı meğer bir zamanlar o güzel ile birlikteymiş!

DEMET ÖZDEMİR - CAN YAMAN

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