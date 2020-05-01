Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi şoke etti! Afra Saraçoğlu'nun aşkı meğer bir zamanlar o güzel ile birlikteymiş!
Dedemin İnsanları filminde oynadığı ortaya çıkan Mert Yazıcıoğlu, katıldığı bir Youtube yayınında kariyerinin nasıl başladığını ve ilk filmini anlattı. İlk oyunculuk deneyimini Dedemin İnsanları filminde yaşadığını belirten genç oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. Mert Yazıcıoğlu kimdir? sorusunun yanıtını arayan sosyal medya kullanıcıları, şu an Afra Saraçoğlu ile sevgili olan Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisini görünce şoke oldu. Meğer 26 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu 6 yıl önce kendisinden 3 yaş büyük o güzel oyuncu ile birlikteymiş...
01.05.2020 14:36
- Son Güncelleme: 01.05.2020 14:36
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