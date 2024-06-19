Fındık Kurdu Berna serpildi koca kız oldu! Son halini görenler: Bu güzellik şaka mı? Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le ünlenmişti...

2009 yılında yayınlanmaya başlayan "Bir Şarkısın Sen" yarışma programı, Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli çocukların sahneye çıkıp hünerlerini sergilemesine olanak tanıdı. Bu program sayesinde birçok çocuk, yeteneklerini tüm Türkiye'ye gösterme fırsatı buldu. O yetenekli çocuklardan biri de Berna Karagözoğlu'ydu. "Bir Şarkısın Sen" sahnesine adım atar atmaz izleyicilerin dikkatini çeken Berna, güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Yarışma boyunca sergilediği başarılı performanslarla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Fındık Kurdu Berna olarak tanınan bu küçük kızın şimdiki hali ise büyük ilgi çekti. İşte Berna Karagözoğlu'nun değişimi ve detaylar...
Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunumuyla ekrana gelen ve bir döneme damga vuran "Bir Şarkısın Sen" yarışma programı, yetenekli çocukları sahneye taşıyarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Programda sahne alan çocuklar, zamanla büyüyerek kariyerlerinde önemli adımlar attı. Bu yetenekli çocuklardan biri de Berna Karagözoğlu'ydu.
Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu, sempatik tavırlarının yanı sıra sesiyle de herkesi etkilemişti.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programında, 6 ve 15 yaş arası çocuklar yarışıyordu. Programın sunuculuğu Pınar Altuğ ve Erol Evgin üstleniyordu.